Нужно написать скрипт для презентации веб сайта - по телефону и встреч

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок508 просмотров

Нужно написать скрипт для презентации веб сайта - по телефону и встречах. Текст должен быть продающим и подчеркиваюшим преимушества сайта. Черновую информацию для составления текста представим.

5 лет назад
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