Нужно писать развлекательные статьи на узко направленную тему. 2000-2500 символов. Все статьи для яндекс дзен. Уникальность 100% Тему Вы ищите сами
Нужно написать скрипт для презентации веб сайта - по телефону и встреч
Нужно написать скрипт для презентации веб сайта - по телефону и встречах. Текст должен быть продающим и подчеркиваюшим преимушества сайта. Черновую информацию для составления текста представим.
Заявки фрилансеров
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