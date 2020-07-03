Подготовить пресс-релиз - тематика музыка

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Закрыт7 заявок429 просмотров

Необходимо подготовить пресс-релиз для рэп-баттла.

Задача:

- яркий и цепляющий заголовок;

- соответствие стандартам таких материалом;

- красиво подать новость.

5 лет назад
Decu
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