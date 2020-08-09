Придумать и написать историю

Всем привет!

Задача простая для человека который умеет сочинять и писать истории.

Истории будут по теме "жизнь определенного человека" или "как я до этого докатился)"

Как это происходит?

Я даю информацию о том что мне надо написать, например Петя родился в Будапеште там рос и окончил школу, в 2010 году поступил в Институт менеджмента в Праге на факультет дизайна. Работает в компании "Мегадизайн" в Варшаве на должности старший дизайнер.

Развивается, стремится стать лучше.

Есть жена и двое детей.

Хочет поехать в Китай на выставку дизайна.

И нужно написать расширенную версию про Петю где то на 400-500 слов или 1 стр А4

Примеры успешно написаных историй я скину по запросу.

Извращаться не нужно, все максимально быстро и просто)