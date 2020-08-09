Придумать и написать историю

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок344 просмотра

Всем привет!

Задача простая для человека который умеет сочинять и писать истории.

Истории будут по теме "жизнь определенного человека" или "как я до этого докатился)"

Как это происходит?

Я даю информацию о том что мне надо написать, например Петя родился в Будапеште там рос и окончил школу, в 2010 году поступил в Институт менеджмента в Праге на факультет дизайна. Работает в компании "Мегадизайн" в Варшаве на должности старший дизайнер.

Развивается, стремится стать лучше.

Есть жена и двое детей.

Хочет поехать в Китай на выставку дизайна.

И нужно написать расширенную версию про Петю где то на 400-500 слов или 1 стр А4

Примеры успешно написаных историй я скину по запросу. 

Извращаться не нужно, все максимально быстро и просто)

5 лет назад
Serjio_Bellini
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$4
1 день
Текст был написан отлично! Работой доволен на все 100% Буду обращаться еще, но немного позже. Рекомендую Марию всем как очень крутого, ответственного и общительного исполнителя!
Отличная задача, очень приятные впечатления от общения, чёткие инструкции - чудо, а не заказчик!

Заявки фрилансеров

Настасия
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Алексей
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Анна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется копирайтер!

    Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт  на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер новостей покерной тематики

    Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься рерайтом новостей про покер.  Объем работы: 2-5 новостей в день (по будням). Оплата: $1,5 за 1000 знаков. Требования к кандидатам:  - Грамотная письменная ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Влияние коронавируса на онлайн-казино, букмекеров, спорт и тп

    $7

    Нужен интересный и легко читаемый материал с вирусными заголовками, данная статья будетразмещаться в спортивных СМИ. Основная идея – влияние коронавируса на казино, спорт идругие отрасли. Статья должна быть структурирована, включать списки, таблицы и аналитику. ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сатьи

    Необходимо написать тексты на сайт с анонсом. Все тексты от 2000 знаков. Уник 100% Все подробности в ЛС.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Статьи на тему торговли.

    Необходимо написать тексты (более 45) на любые торговые тематики ( торги, биржа, рынок и т.д. ). Текста от 1500 до 3000 символов с анонсом ( СТРОГО до 200 символов анонс ).

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Красиво расписать систему лояльности.

    Сейчас есть сухой текст о системе лояльности, хочется чего-то красивого, что бы клиент, прочитав захотел вступить в нашу систему и получить привилегированный статус. Прикрепил файл.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад