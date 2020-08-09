Здравствуйте, Мне требуется копирайтер для заполнения сайт на двух языках, русский и английский. Прошу Вас присылать портфолио, предложение и стоимость услуг. Во вложенном файле предоставляю тех. задание и ...
Придумать и написать историю
Всем привет!
Задача простая для человека который умеет сочинять и писать истории.
Истории будут по теме "жизнь определенного человека" или "как я до этого докатился)"
Как это происходит?
Я даю информацию о том что мне надо написать, например Петя родился в Будапеште там рос и окончил школу, в 2010 году поступил в Институт менеджмента в Праге на факультет дизайна. Работает в компании "Мегадизайн" в Варшаве на должности старший дизайнер.
Развивается, стремится стать лучше.
Есть жена и двое детей.
Хочет поехать в Китай на выставку дизайна.
И нужно написать расширенную версию про Петю где то на 400-500 слов или 1 стр А4
Примеры успешно написаных историй я скину по запросу.
Извращаться не нужно, все максимально быстро и просто)
Выбранный исполнитель
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