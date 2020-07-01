Написание контента для сайта интернет-магазина

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Завершен2 заявки254 просмотра

Всем привет.

Необходимо написать 10 статей для сайта интернет-магазина по данному ТЗ https://docs.google.com/document/d/1sm8P3D1iZ8fChDjvLBb3XKouMmZ3u8FKI6oi8DGc1Wc/edit

Жду заявок.

5 лет назад
dontslow9
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
$320
7 дней
С Леной хорошо посотрудничали. ТЗ было сделано на отлично, в сроки и по приемлемой для меня цене. Буду обращаться еще. Спасибо!
Андрей - замечательный заказчик! Профессионализм + высокий уровень ответственности+ коммуникабельность - то, с чем всегда приятно иметь дело. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 лет назад
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