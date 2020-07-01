Здравствуйте. Требуется срочно (с 02.07) приступить к написанию текстов по тематике "Бытовая техники". Формат текстов - короткая статья, заметка. Более детальную информацию и примеры отправлю при личном общении. Тексты простые, исходники для написания гуглятся за ...
Написать описание товаров и перевести их на английский
Необходимо написать детальное описание товаров (одежда, обувь, сумки) на русском языке и перевести на английский.
Тексты тексты необходимо для размещения в интернет-магазине. Ниже ПРИМЕР качества и объема описания для одного товара:
Vega ruffled blouse (ENG)
Cecilie Bahnsen's unabashedly feminine blouse will make you feel so ladylike. Made from smooth satin that elegantly drapes over your body, it's punctuated with pretty puff sleeves. Girl power.
Highlights
- black
- polyamide-blend
- square neck
- short puff sleeves
- ruffled detailing
Блуза Vega с оборками (RUS)
Квадратный вырез, короткие рукава-буфы и вставки с оборками.
Детали:
- черный
- смешанный состав ткани
- квадратный вырез
- короткие рукава-буфы
- рюши
Работа будет по 10-20 товаров за одну задачу. Оплат за 1 товар. Количество задач в месяц около 5-10 раз.
Выбор кандидата будет на основании ваших примеров аналогичных работ, присылайте сразу для примера.
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