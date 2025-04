Написать описание товаров и перевести их на английский

Необходимо написать детальное описание товаров (одежда, обувь, сумки) на русском языке и перевести на английский.

Тексты тексты необходимо для размещения в интернет-магазине. Ниже ПРИМЕР качества и объема описания для одного товара:

Vega ruffled blouse (ENG)

Cecilie Bahnsen's unabashedly feminine blouse will make you feel so ladylike. Made from smooth satin that elegantly drapes over your body, it's punctuated with pretty puff sleeves. Girl power.

Highlights

black

polyamide-blend

square neck

short puff sleeves

ruffled detailing

Блуза Vega с оборками (RUS)

Квадратный вырез, короткие рукава-буфы и вставки с оборками.

Детали:

черный

смешанный состав ткани

квадратный вырез

короткие рукава-буфы

рюши

Необходимо хорошо понимать особенности описания одежды для интернет-магазина. Всего необходимо написать описание товаров на русском и его перевод на английский по картинке. Вносить тексты необходимо в эксель.

Работа будет по 10-20 товаров за одну задачу. Оплат за 1 товар. Количество задач в месяц около 5-10 раз.

Выбор кандидата будет на основании ваших примеров аналогичных работ, присылайте сразу для примера.