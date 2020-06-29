Комментарии на тематических сайтах, форумах, соц.сетях

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Закрыт13 заявок445 просмотров

Продукт - биологическая добавка.  Требуется: - написание комментариев о препарате, создание веток обсуждений на тематических сайтах,  форумах, соц.сетях;- ответы на вопросы, общение;

Тематики, сайты, тональность согласовываются заранее. Оплата:1) Тестовый период - одна неделя. 10 рублей за один комментарий, любой. Оплата по факту размещения комментария.2) После тестового периода - 20 рублей за комментарий. Оплата раз в неделю.Количество комментариев в неделю от 50 до 300.

Модерация Оплата после тестового периода раз в неделю. Ведется учет оставленных комментариев, оплачиваются только комментарии, которые не удалены на момент проверки. 

 Особые условияБыть на связи 24/7. Оперативно отвечать и реагировать на задания. 

5 лет назад
ponamorevav
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