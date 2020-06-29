Написание пз для ландшафтного проекта

Всем привет! Галина-супер специалист! Всем рекомендую! К работе относится серьезно, добросовестно, профессионально! Сделала для меня тест-версию написания необходимого для меня текста и попала в цель! Это то, что мне было нужно! Благодарю Галину за проделанную работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!