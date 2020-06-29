Написание пз для ландшафтного проекта

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Завершен2 заявки277 просмотров

Красивое описание Ландшафтного проекта

5 лет назад
rasta1987
Яна 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$3
1 день
Всем привет! Галина-супер специалист! Всем рекомендую! К работе относится серьезно, добросовестно, профессионально! Сделала для меня тест-версию написания необходимого для меня текста и попала в цель! Это то, что мне было нужно! Благодарю Галину за проделанную работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень приятно работать с Яной! Задача поставлена грамотно и понятно, проверка и оплата — быстрые. Очень нравится отношение к исполнителю. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад

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