Требуется написать 4 статьи для сайта, каждая размером около 5000 знаков. Темы статей предоставляю я. Оплата 35 руб. - 1 000 знаков (без пробелов). Если моё предложение Вас заинтересовало, пожалуйста, пришлите ...
Создать резюме специалиста по кадрам (Москва)
Добрый день!
Необходимо создать современное резюме и сопроводительное письмо специалиста по кадрам (соискатель женщина 39 лет, стаж работы более 18 лет). Создать на основании имеющегося резюме, а так же, обязательно, консультации (уточнения деталей) по телефону. Задание для исполнителя, имеющего хороший опыт в данной тематике и сфере.
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