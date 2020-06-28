Написать статью

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Завершен16 заявок603 просмотра

Необходимо написать статью для моего сайта на тему о выращивании растений. Размер статьи от 500 до 1000 СЛОВ. Опыт и эрудиция исполнителя в этой теме приветствуется. Основой сюжета для статьи должно стать моё видео(предоставлю отдельно), остальная (дополнительная) информация из других источников по вашему усмотрению.  

5 лет назад
kuzValerii
Валерий 
52 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

natalijazhm
Наталья 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
5 лет назад
$6
1 день
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Спасибо за сотрудничество - работа выполнена качественно и в срок!
Интересный заказ, простое ТЗ. Быстрая проверка. Буду рада продолжить сотрудничество.

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