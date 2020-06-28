Для сайта https://www.greenway-world.ru/ необходимо сделать статью с описанием продукции, не менее 1000 слов. Описываем продукт, очищающие салфетки для телефона. Описание продукта здесь - https://www.greenway-world.ru/collection/screen-device Можно взять информацию из интернета, главное чтобы был уникальный текст.
Написать статью
Необходимо написать статью для моего сайта на тему о выращивании растений. Размер статьи от 500 до 1000 СЛОВ. Опыт и эрудиция исполнителя в этой теме приветствуется. Основой сюжета для статьи должно стать моё видео(предоставлю отдельно), остальная (дополнительная) информация из других источников по вашему усмотрению.
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