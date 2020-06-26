Написать статьи для сайта пункта проката

Дам в личку список из 10 ключевых фраз, под которые необходимо написать соответственно 10 статей от 500 символов.

Тематика - использование конкретного спортивного инвентаря, расписать особенности, нюансы, характеристики, сравнения, как правильно подобрать. Также необходима внутренняя перелинковка по 1 ссылке на статью.

Делаем не просто сео сайт, а СДЛ, сайт частично уже наполнен http://sportstuff63.ru/

Если сработаемся, будем клепать ещё статьи для смежных сайтов.