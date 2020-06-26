Написать статьи для сайта пункта проката

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Закрыт19 заявок540 просмотров

Дам в личку список из 10 ключевых фраз, под которые необходимо написать соответственно 10 статей от 500 символов.

Тематика - использование конкретного спортивного инвентаря, расписать особенности, нюансы, характеристики, сравнения, как правильно подобрать. Также необходима внутренняя перелинковка по 1 ссылке на статью.

Делаем не просто сео сайт, а СДЛ, сайт частично уже наполнен http://sportstuff63.ru/

Если сработаемся, будем клепать ещё статьи для смежных сайтов.

5 лет назад
guest_15931686338915
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Заявки фрилансеров

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