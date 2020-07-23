Написание отзывов

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Завершен23 заявки506 просмотров

Нужен человек, для написания 5 отзывов + размещение в течении месяца.

Компания занимается производство и продажей полиэтиленовой упаковки.

Для обсуждения деталей отзыва (как написать, про что написать и т.д.) в личку.

Оплата - 90р. за отзыв + 10р. за размещение.

Символов в отзыве 300-400 без пробелов ( по разному, где-то будут короткие отзывы, где-то чуть подлиннее)

5 лет назад
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gruzan1992
Наталья 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$8
19 дней
Все хорошо. Все по инструкции, никаких отклонений от плана!
ТЗ четкое и понятное, заказчик всегда был на связи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

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Вадим
 
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Сухроб
 
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1 отзыв
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gruzan1992
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