Написание отзывов

Нужен человек, для написания 5 отзывов + размещение в течении месяца.

Компания занимается производство и продажей полиэтиленовой упаковки.

Для обсуждения деталей отзыва (как написать, про что написать и т.д.) в личку.

Оплата - 90р. за отзыв + 10р. за размещение.

Символов в отзыве 300-400 без пробелов ( по разному, где-то будут короткие отзывы, где-то чуть подлиннее)