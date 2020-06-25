Нужны описания для слотов в онлайн казино!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки172 просмотра

Даю ссылки на игры, к каждой нужно написать небольшое (200-400 символов) описание. Оплата за каждое описание поштучно. Моментальная и достойная оплата!

Сроки: нужно минимум несколько текстов в день!

5 лет назад
guest_15930885647787
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

ArinVPo
Арина 
23 года
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