Здравствуйте, ищу исполнителей для работы над описаниями Soft-тематики (программы). Оплата - 80 р/1000 сбп (WM/ЯД - с другими платежными системами не работаю). ТЗ: Уникальность по text.ru - 100%, ...
Нужны описания для слотов в онлайн казино!
Даю ссылки на игры, к каждой нужно написать небольшое (200-400 символов) описание. Оплата за каждое описание поштучно. Моментальная и достойная оплата!
Сроки: нужно минимум несколько текстов в день!
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