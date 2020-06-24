Адаптация текста для аудиогида

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Закрыт19 заявок510 просмотров

Необходимо адаптировать текст экскурсии в интересный, живой, разговорный формат. Академичность исходного текста нужно разбавить шутками и интересными отступлениями по теме. Текст будет переводиться в аудиоформат, поэтому важно сделать текст лёгким для восприятия. Примеры текстов и/или записанных аудиофалов скину по запросу. 

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aleksandr_iam
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