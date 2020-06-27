Из этой информации написать красивый текст Начнем с главного? Меня зовут Татьяна я руководитель отдела продаж. Мне 35 лет. 15 из которых я в продажах. почти ...
Написать 4 статьи для блога в обувной интернет магазин
Нужно написать 4 уникальных статьи на обувную тематику. Это для интернет магазина обуви. Темы можете выбрать сами главное что бы они были актуальны на сегодняшний день. на 1 статью 1500-2000 слов.
С сео-оптимизацией под ключевые слова:
женская обувь
мужская обувь
кроссовки
ботинки
босоножки
туфли
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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