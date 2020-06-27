Написать 4 статьи для блога в обувной интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок524 просмотра

Нужно написать 4 уникальных статьи на обувную тематику. Это для интернет магазина обуви. Темы можете выбрать сами главное что бы они были актуальны на сегодняшний день. на 1 статью 1500-2000 слов. 

С сео-оптимизацией под ключевые слова:

женская обувь

мужская обувь

кроссовки

ботинки

босоножки

туфли

5 лет назад
wertigos
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$16
4 дня
Все в срок и качественно.
Павел проверил и оплатил работу по договоренности. Предоставил материалы для текстов, подкинул идей. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Владислава
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
30 минут назад
529 отзывов
5 лет назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Екатерина
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад