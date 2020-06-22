Что нужно? - Иметь аккаунт в 2гис ИЛИ flamp, и в google: реальный, зарегистрированный не менее года назад, с уже имеющимися отзывами. Интересуют следующие города в профиле: Новосибирск и Екатеринбург. - Разместить отзыв ...
Разработать контент для сайта ИП Игорь Супрун Новосибирск
Требуется создать текстовый контент с описанием наших мебельных проектов для ресторанов и кафе.
Всего 16 текстов, по 400 рублей за текст.
Текстовый объем от 500 символов, примерно как должен выглядеть текст - http://www.starling-nsk.ru/works/1172619/
Пишем все текста для этого раздела - http://www.starling-nsk.ru/1405941/
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