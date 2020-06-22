Разработать контент для сайта ИП Игорь Супрун Новосибирск

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Закрыт34 заявки914 просмотров

Требуется создать текстовый контент с описанием наших мебельных проектов для ресторанов и кафе.

Всего 16 текстов, по 400 рублей за текст.

Текстовый объем от 500 символов, примерно как должен выглядеть текст - http://www.starling-nsk.ru/works/1172619/

Пишем все текста для этого раздела - http://www.starling-nsk.ru/1405941/

5 лет назад
suprun-igorek
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