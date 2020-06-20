Продающий текста для сайта

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Закрыт9 заявок727 просмотров

Нужно следующее.

Статья очень продающая с цифрами доказательствами про то как я увеличил прибыль своей компании или что то в этом роде благодаря этому (нужна какая то интересная статья чтобы читали)

Наш основной продукт это: разработка сайта, реклама в Google.

Вам нужно написать афигенную статью на эту тему.

Чтобы человек действительно дочитал до конца.

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Нужно сделать продающий под этот формат лендинг, вы можете взять что то с интернета, главное чтобы это было реально круто и интересно

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Нужно придумать 2-3 заголовка описания для рекламы которая будет крутиться в фейсбук.

5 лет назад
bahtiyar
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