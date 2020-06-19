Нужен автор для 50 статей-рейтингов, в основном направления техника и софт. Также от автора требуется: 1) Грамотное составление плана статьи, т.е. участников рейтинга (например, список лучших холодильников). 2) Размещение текстов на WordPress сайте. ...
Копирайтинг статей для Дзена по видео
Требуется мастер слова 80-го уровня для написания статей на основе образовательно-развлекательных видео!
10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к написанию статей.
Планируется 3 выпуска в неделю. 3 дня срок на статью.
Статьи будут размещаться на Яндекс.Дзене.
Требования:
- 1) Объем работы. 3000 символов 1 статья. В среднем, 3-4 статьи в месяц.
- 2) Оперативность. 3 дня на написание статьи по каждому выпуску.
- 3) Сохранение яркой экспрессивной подачи в тексте!
- 4) Владение общей терминологией фриланса
- 5) Стоимость пожалуйста предлагайте!
- 6) (опционально) Ведение Дзен-канала
В работу с площадкой будет входить:
- 0) Самостоятельное отслеживание новых выпусков на канале. (колокольчик в помощь)
- 1) Форматирование текста под Дзен-публикацию.
- 2) Вставка соответствующих картинок. (придется их уникализировать в фотошопе)
- 3) Отправка размещенной в Дзене статьи в телеграм-канал.
Видео-контент: bit.ly/3dkiDs6 (или поиском в YouTube "Черный Фриланс")
Будем рады увидеть примеры подобных работ в вашем портфолио!
Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!
Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!
Заявки фрилансеров
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