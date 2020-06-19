Копирайтинг статей для Дзена по видео

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Закрыт9 заявок630 просмотров

Требуется мастер слова 80-го уровня для написания статей на основе образовательно-развлекательных видео!

10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к написанию статей.

Планируется 3 выпуска в неделю. 3 дня срок на статью.

Статьи будут размещаться на Яндекс.Дзене.

Требования:

  • 1) Объем работы. 3000 символов 1 статья. В среднем, 3-4 статьи в месяц.
  • 2) Оперативность. 3 дня на написание статьи по каждому выпуску.
  • 3) Сохранение яркой экспрессивной подачи в тексте!
  • 4) Владение общей терминологией фриланса
  • 5) Стоимость пожалуйста предлагайте!
  • 6) (опционально) Ведение Дзен-канала
По Дзен каналу ждем отдельную оценку стоимости.

В работу с площадкой будет входить:

  • 0) Самостоятельное отслеживание новых выпусков на канале. (колокольчик в помощь)
  • 1) Форматирование текста под Дзен-публикацию.
  • 2) Вставка соответствующих картинок. (придется их уникализировать в фотошопе)
  • 3) Отправка размещенной в Дзене статьи в телеграм-канал.
Видео-Контент оригинальный и эксцентричный, исходя из чего главным требованием является сохранить яркую экспрессивную подачу! Текст должен кричать и метать молнии! :D

Видео-контент: bit.ly/3dkiDs6 (или поиском в YouTube "Черный Фриланс")

Будем рады увидеть примеры подобных работ в вашем портфолио!

Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!

Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!

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5 лет назад
web-hustler
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