Копирайтинг

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Закрыт28 заявок670 просмотров

Нужно создать уникальное описание товара, с уникальностью больше 80% для товара.

5 лет назад
guest_15925024301893
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
31 год
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Был
4 месяца назад
5 лет назад
Кристина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Ангелина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Панайотис
 
24 года
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5 лет назад
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Алексей
 
33 года
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4 часа назад
529 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
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Наталья
 
39 лет
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5 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Таисия
 
20 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
48 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
22 года
6 лет в сервисе
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5 лет назад
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Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
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5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
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44 года
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2 года назад
121 отзыв
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Полина
 
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5 лет в сервисе
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2 года назад
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Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
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год назад
121 отзыв
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
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Карина
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
Елизавета
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
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год назад
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39 лет
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13 дней назад
33 отзыва
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