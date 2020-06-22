Рерайт статей на строительную тематику

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Завершен30 заявок813 просмотров

Требуется копирайтер для рерайта 21 сео статей на строительную тематику (в общей сложности 22к знаков без пробелов). Тексты не сложные, по темам всегда есть информация в интернете, которую нужно просто изложить адекватным языком с учетом ключевых слов.

Жду предложения с ценником за 1к збп.

5 лет назад
Vladislav_n
Влад 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WL_copy_lancer
Анастасия 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Анастасия прекрасно справилась с задачей. Очень понравился слог автора в не самых простых текстах на строительную тематику. Также стоит отметить пунктуальность. Рекомендую к сотрудничеству.
Влад Насад - отличный заказчик, приятный в общении. Грамотное ТЗ, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
WL_copy_lancer
Анастасия 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Денис
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
71 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Инна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Артемий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
246 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
день назад
140 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
42 отзыва
5 лет назад
Гуревич
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
121 отзыв
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
121 отзыв
5 лет назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
Лина
 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
529 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Копирайтинг
Наташа
 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
Кирилл
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 дней назад
33 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
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