Написать комментарий к статье

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Завершен5 заявок325 просмотров

Зарегистрироваться на сайте и написать осмысленный комментарий, не менее 250 збп.. Бюджет 30 грн. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе.

5 лет назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Мария справилась с работой оперативно и на высоком уровне! Рекомендую!
Спасибо Максиму за комфортное сотрудничество, приятную коммуникацию и моментальную оплату! Было очень приятно поработать)

Заявки фрилансеров

Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
sfedorovamaria
25 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Константин
 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
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23 года
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Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
5 лет назад