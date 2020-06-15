Написание текста для главной страницы, ИМ ШНУР

Всем привет, необходимо написать продающий текст и красиво оформить на Авито в категории мебель, вот ссылка на моё объявление https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/konsol_loft_1949752888, в дальнейшем все кроме центральной части где описание товара, будет использоваться как шаблон. продукт позиционируется ...