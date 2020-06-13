Требуется написать 100 статей на тему бьюти, наука, компьютерная техника и гаджеты оплата 60 рублей за статью. Минимальные требования.
Написание СЕО текстов на английском языке
Написание СЕО текстов на английском языке по заданной заказчиком схеме.
Тематика -Модельное агенство. Много!
Оплата ВМ $.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг40 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст 2000-4000 символов , требования минимальные. Цена за 1 статью 50 рублей.Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
написать статью мануал по заданию на английском языке с скриншотамиКопирайтинг10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать статьи на тему бьюти 30 шт., наука 30 шт. и компьютерная техника, гаджеты 30 шт.. Размер статьи 2000-4000 символов. Цена не привязана к количеству символов, оплата за 1 статью 50 рублей. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для сайта необходимо расписать информацию по услугам: -Marketing -Создание сайтов ( bitrix, phyton) -Создание лендингов -SMM -Дизайн -Event -PRЗавершен5 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию. ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти полные научные статьи на языке оригинала 5 шт. разных годов.За каждую статью 500 р. Есть вся информация (Название, год, автор) Все статьи нужны, как можно скорее 1. Simonis B., Eustachio ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написать кулинарное приветствие на сайте доставки. Цена 550 р.Завершен5 лет назад
- $70
Просьба отвечать только ЗДЕСЬ! Не звонить на номер на сайте и не писать на почту! Задача: Нужно написать ТЗ (для дизайнера оформителя обложек и контент мейкеров) на изначальное оформление профилей + подготвку 12-15 ...Завершен5 лет назад