Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный красоте и здоровью. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным текстом перед тем как подавать заявку на вакансию. ...
Найти научные статьи
Нужно найти полные научные статьи на языке оригинала 5 шт. разных годов.За каждую статью 500 р. Есть вся информация (Название, год, автор) Все статьи нужны, как можно скорее
1. Simonis B., Eustachio P. Die Entwässerung von Feinstkornschlämmen in der Steinkohlenaufbereitung mittels Siebbandpressen // Aufbereitungs-Technik. – 1982. – Bd.23, № 6. – S. 287-294.
2. Mason R. Belt filter presses squeeze into prep plants // Coal Mining and Processing. – 1982, № 1. – Р. 50-56.
3. Williams K.P., Fletcher R.M., Strydom P.J. Pilot scale belt press filtration of coal refuse – the effect of polymeric flocculants // Mine and Quarry. – 1990. – V. 19, № 6. – Р. 26-29.
4. Badgujar M.N., Chiang S.-H. An analysis of belt filter press dewatering mechanism // Filtration and Separation. – 1989. – V. 25, № 5. – Р. 364-367.
5. Austin E.P. The filter belt press – application and design // Filtration and Separation. – 1978. – V. 15, № 4. – Р. 320-331.
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