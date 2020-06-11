Описание верхней одежды

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Закрыт13 заявок318 просмотров

На основании характеристик и фотографий, нужно составить  уникальное описание верхней одежды длякарточек товаров интернет магазина. Тестовый контент высылаю при первом

обращении.

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