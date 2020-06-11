Написать два небольших описания к товару.

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Закрыт25 заявок815 просмотров

все в файле :)

5 лет назад
victoryordeath
Андрей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ульяна
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
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Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
43 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Анна
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Марина
 
35 лет
12 лет в сервисе
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4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
2 отзыва
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Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
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Арина
 
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5 лет в сервисе
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96 отзывов(-1)
5 лет назад

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