Автомобильная тематика. Пишите стоимость за 1000 знаков. Прикладывайте портфолио Объем работы 10-20 тысяч Разовая работа
Требуется автор
Здравствуйте, нужен грамотный, ответственный и трудолюбивый автор на информационные статьи. Объем 200 штук. Пишем о рейтингах разных товаров. Подробная инструкция по написанию - https://docs.google.com/document/d/1ysNuunlLq3nnOsOg0anwhslKvvCqpSrB9dbKCY6Cat8/edit?usp=sharing.
Готовы платить 25 рублей за 1 к с возможностью увеличения при условии сдачи качественной статей с минимальными доработками (рассматриваем после 10 успешно выполненных работ).
Для начала прошу выполнить тестовое описание видеокарты Geforce RTX 2060 (до 1к). Важно следовать инструкции выше
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