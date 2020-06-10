Требуется автор

Здравствуйте, нужен грамотный, ответственный и трудолюбивый автор на информационные статьи. Объем 200 штук. Пишем о рейтингах разных товаров. Подробная инструкция по написанию - https://docs.google.com/document/d/1ysNuunlLq3nnOsOg0anwhslKvvCqpSrB9dbKCY6Cat8/edit?usp=sharing.

Готовы платить 25 рублей за 1 к с возможностью увеличения при условии сдачи качественной статей с минимальными доработками (рассматриваем после 10 успешно выполненных работ).

Для начала прошу выполнить тестовое описание видеокарты Geforce RTX 2060 (до 1к). Важно следовать инструкции выше