Рерайтинг, копирайтинг, редактура, корректура текстов, а также повышение уникальности

У меня солидный опыт работы с текстами (рерайт, копирайт, редактура, корректура) - 16 лет. Образование - высшее медицинское. Написал около 30 книг, некоторые из которых рекомендованы в качестве учебных пособий. Помимо этого, написал несколько тысяч статей на научно-популярную тематику для различных интернет-ресурсов. Работаю быстро и качественно. В день могу делать по 10 кз. и более в зависимости от сложности ТЗ.