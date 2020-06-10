Тексты для страниц о нас, доставка, оплата и т.д. Более подробно скину в ЛС, Телеграм, Скайп. ТЗ есть. Если нужно я все уточню. ТЗ прикрепляю.
Написать тексты на английском для сайта (тема IT безопасность)
Задача: написать информативные, уникальные и грамотные тексты для основных разделов сайта:1. О компании;2. Информация для клиентов;3. О продукте;4 информация о нашем подходе, как мы работаем;4. контакт (минимум тексты, чтобы показать как с нами связаться)Требования к исполнителю:Исполнитель должен разбираться в тематике статьи, а именно IT безопасность или иметь опыт написания текстов для IT компаний В заявке желательно указать:-- источник ваших знаний по теме;-- примеры выполненных по схожей тематике работ (скриншоты или ссылки).Требования к контенту и уникальности:-- рерайтинг и нужен авторский контент с оригинальной структурой;-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;-- тексты пишем на английском языке;-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен, мы работаем с рынком b2b;-- Уникальность работыОпределить объем текстов мы заранее не можем, но вы можете посмотреть заполненность на похожем сайте с аналогичным продуктом http://shifra-me.com.или к примеру на сайте конкурента https://www.starlinkme.netЭто скорее чтобы понимать тему и типы текстов. Быть готовым связаться с представителем компании чтобы провести интверью и собрать больше информации о продукте (не обязательно, но может понадобится) Знание англ обязательно. Просьба откликнуться только тем кто точно понимает задачу и сможем ее выполнить. Присылайте ваши услловия Спасибо
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