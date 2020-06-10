Нужно написать шаблоны zennoposter для регистрацииаккаунтов, для рассылки и для автоматизации работы над сайтами. Заказ более чем на 10 сайтов на сумму более 100 000 руб.
Написание текстов
Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только если есть время для работы прямо сейчас!
Заявки фрилансеров
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