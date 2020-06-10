Написание текстов

Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только если есть время для работы прямо сейчас!