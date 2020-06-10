Написание текстов

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Закрыт32 заявки790 просмотров

Требуется выполнить описания товаров для сайта. Тексты не сложные, но работа срочная. Если готовы приступить прямо сейчас, то оставляйте отклик. Объем большой, сколько сможете сделать, столько оплачивается. 1000 зпб - 50 рублей. Прошу откликаться только если есть время для работы прямо сейчас!

5 лет назад
leruse4kin
Валерия 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Венера
 
60 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Геворг
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Инесса
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юрий
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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5 лет назад
Аня
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Ангелина
 
28 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Зинаида
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
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Мадина
 
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23 года
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Игорь
 
23 года
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Был
3 года назад
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Сергей
 
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2 отзыва
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Катерина
 
30 лет
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Григорий
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Алёна
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
56 лет
5 лет в сервисе
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год назад
5 лет назад
Егор
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 отзывов
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Анна
 
27 лет
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