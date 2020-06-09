Корпоративный блог по металлообработке

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Для корпоративного сайта Уральского промышленного завода (https://upzavod.ru/) требуется вести корпоративный блог на тему металлообработки изделий и деталей. Речь идет о фрезерных, токарных и сварочных операциях. Блог должен быть на максимально профессиональном языке, поскольку его основная аудитория - специалисты, работающие в этой сфере.

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