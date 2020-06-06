Требуется рекламный пост для канала в телеграме, посвященный английской тематике. Цель поста - максимальная конверсия пользователей.
Нужно статься на тему строительство дома на участке.
Привет,копирайтеры.Это пробная статья , мы отбираем лучшего исполнителя на долгосрочное сотрудничество, если вы новичок прошу не беспокоить , не стоит тратить заявки и моё время, оплата за будущую работу достойная до 100 руб(1к символов)
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Объем не большой 2000 символов
Заявки фрилансеров
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