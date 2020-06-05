Копирайтинг

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Закрыт12 заявок914 просмотров

Необходимо написать качественный, продающий текст для лендинга под инвестиционную компанию. Не более 7 дней. Укажите предварительную цену, за которую вы готовы выполнить этот заказ.

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