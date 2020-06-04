Написать текст от 2000-4000 без пробелов+заголовок

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Закрыт14 заявок938 просмотров

Тематика: Мотоциклы и ретро-мото.

-Пишем от первого лица. 

-Нужна только полезная информация, краткая и по делу, не лейте воду, вводные конструкции не нужны.

-Найдите действительно что-то интересное и необычное.

-Не нужно писать общеизвестные факты, иначе будет доработка.

5 лет назад
Aleksandrfart
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