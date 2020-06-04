Требуется рерайтер-копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт35 заявок725 просмотров

Требуется автор статей на женскую тематику. Статьи небольшие. Оплата 70 руб за 1000 ЗПб. 

В отклике указывайте логин скайпа.

5 лет назад
leruse4kin
Валерия 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Линура
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Лысенков
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ильгиза
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
34 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
59 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Вероника
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Наталья
 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
5 лет назад
Ира
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Любовь
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анна
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
Анжела
 
51 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Диана
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталья
 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
41 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
71 отзыв
5 лет назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Мария
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Анна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Оксана
 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Ольга
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
5 лет назад
Аскар
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад