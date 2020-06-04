Всем привет! Задача такая: готовим сайт к запуску, на сайте нужно пройтись по всем разделам и страничкам, по тому что написано и возможно отредактировать, что-то добавить или убрать, (ваши креативные идеи всегда интересны), также ...
Требуется рерайтер-копирайтер
Требуется автор статей на женскую тематику. Статьи небольшие. Оплата 70 руб за 1000 ЗПб.
В отклике указывайте логин скайпа.
Заявки фрилансеров
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