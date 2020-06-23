Создатель текстов

Практикующий адвокат. Специализируюсь на продающих текстах С удовольствием пишу и информационные статьи. Пишу по принципу трех "П" : просто, понятно, продает. В работе предпочитаю делиться информацией, а не просто рерайтить тексты.

Любимые темы: путешествия, здоровый образ жизни, личностный рост, кулинария, правовая тематика.

Не боюсь жестких ТЗ, выполню так, как вы пожелаете ( 100% уникальность, водность, тошнота, Главред).

Не берусь за сложные технические и узкоспециализированные темы.

Вношу правки до результата. Поэтому работаю только по брифу. Никогда не пропадаю со связи.