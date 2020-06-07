Написать текст для семинара

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Завершен12 заявок411 просмотров

Нужно написать текст на тему "Как выбрать полезное сливочное масло в магазине за 15 минут? Практические советы". Текст должен быть размером не менее 2000 символов. Предлагаю работу новичкам, так как тема не сложная. Оплата 20 руб./1000 символов.

5 лет назад
Loza1067b
Елена 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya1978
Татьяна 
46 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Работа выполнена даже лучше, чем я ожидала и раньше срока. Уникальность 100%. От души рекомендую к сотрудничеству.
Задача поставлена чётко и понятно. Очень приятно было общаться.

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