Написать текст для семинара

Нужно написать текст на тему "Как выбрать полезное сливочное масло в магазине за 15 минут? Практические советы". Текст должен быть размером не менее 2000 символов. Предлагаю работу новичкам, так как тема не сложная. Оплата 20 руб./1000 символов.