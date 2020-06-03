Написать историю о свадьбе

Текст для свадебного агентства

Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту.

Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и сама свадьба - впечатления о дне. Цель рассказа показать подход организатора к созданию свадьбы.

Каждый отрывок в посте должен отражать определенную ценность агентства.

Это должно быть похоже на романтическую комедию о подготовке к свадьбе.