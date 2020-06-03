Нужно 10 текстов с кратким обзором моделей бытовой техники и девайсов

Здравствуйте! Требуется копирайтер на разовое написание 10 текстов для сайта с обзором моделей бытовой техники и девайсов: стиральных машин, весов, фитнес-браслетов, пароварок, принтеров и так далее. Тексты не сложные, но надо найти информацию по моделям (они будут даны), написать характеристики, плюсы и минусы. В качестве первоисточника использовать Яндекс Маркет, там по отзывам удобно брать плюсы и минусы. Оплата 30 руб./1000 знаков. Тексты достаточно большие, от 8-10 тыс. знаков