Текст для свадебного агентства Нужен короткий рассказ на 3-5 постов в инстаграме, который будет сопровождаться иллюстрациями к тексту. Тема рассказа: знакомство пары, развитие отношений, предложение, встреча с организатором, организация свадьбы и ...
Написание уникальных текстов для Amazon на английском языке
Необходим специалист для написания оптимизированных текстов ( описания и буллиты) по ключевым запросам для Amazon.com на английском языке. Все ключевые запросы мы предоставим.
Все детали в личку.
Прошу в лс сразу озвучить стоимость и сроки.
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