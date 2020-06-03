Написание уникальных текстов для Amazon на английском языке

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Закрыт8 заявок580 просмотров

Необходим специалист для написания оптимизированных текстов ( описания и буллиты) по ключевым запросам для Amazon.com на английском языке. Все ключевые запросы мы предоставим.

Все детали в личку.

Прошу в лс сразу озвучить стоимость и сроки.

5 лет назад
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