Качественные тексты в оговоренные сроки
Ищите ответственного копирайтера с неплохим опытом, работающего по средним тарифам? Готова помочь, обращайтесь! От вас требуется только точное ТЗ и возможность быть на связи (на случай, если возникнут вопросы по заданию).
О себе
Высшее образование:
Журналистика/Издательское дело и редактирование (2005-2009 гг. )
Учитель истории и правоведения (2007-2012 гг.)
Личные качества: ответственность, исполнительность, серьезность, коммуникабельность, готовность работать над ошибками.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Очень довольна качеством и скоростью выполнения работы. Полностью учтены требования ТЗ. И самое главное - все по делу, без лишней воды. Так что однозначно рекомендую этого копирайтера!
Ответный отзыв
Честный, пунктуальный заказчик, рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Рекомендую к сотрудничеству! Скорость работы радует! Исполнение на высоте!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, коммуникабельный, на связи, оплата без задержек. Рекомендую!