Качественные тексты в оговоренные сроки

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О себе

Высшее образование:

Журналистика/Издательское дело и редактирование (2005-2009 гг. )

Учитель истории и правоведения (2007-2012 гг.)

Личные качества: ответственность, исполнительность, серьезность, коммуникабельность, готовность работать над ошибками.