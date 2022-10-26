maschaackulova

Мария maschaackulova

 
35 летУкраина/Мелитополь
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Качественные тексты в оговоренные сроки

Ищите ответственного копирайтера с неплохим опытом, работающего по средним тарифам? Готова помочь, обращайтесь! От вас требуется только точное ТЗ и возможность быть на связи (на случай, если возникнут вопросы по заданию).

О себе 

Высшее образование:

Журналистика/Издательское дело и редактирование (2005-2009 гг. )

Учитель истории и правоведения (2007-2012 гг.)

Личные качества: ответственность, исполнительность, серьезность, коммуникабельность, готовность работать над ошибками.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16222109879356
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Написать статью «Как открыть свой магазин?»
Очень довольна качеством и скоростью выполнения работы. Полностью учтены требования ТЗ. И самое главное - все по делу, без лишней воды. Так что однозначно рекомендую этого копирайтера!
Честный, пунктуальный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$5
10 баллов
3 года назад
Написать статью про БАДы
Рекомендую к сотрудничеству! Скорость работы радует! Исполнение на высоте!
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, коммуникабельный, на связи, оплата без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв