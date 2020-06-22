ledi2020

Анжела ledi2020

 
49 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Уникальные тексты на заказ

Опытный филолог. Напишу грамотные тексты на русском и украинском языках ( статьи, стихи, проза). Ценю Ваше время, уникальность гарантирую.

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