Написать 2 текста по 2500 символов.

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Завершен18 заявок542 просмотра

Нужны 2 хороших текста. Без воды. На тему Интерьер и Ландшафтный дизайн.

Тексты для архитектурного бюро. 

5 лет назад
petelhby
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$15
3 дня
Escrow
Задание выполнено отлично. Внесены небольшие правки. Оперативно, качественно. Буду обращаться и вам рекомендую!
Приятный и положительный человек! Только рекомендации!

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