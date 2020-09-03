petelhby

Петр Червяк petelhby

 
38 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$782
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kate131
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$8
10 баллов
2 года назад
Написать 7 текстов
Понятная и четкая постановка задачи. Благодарю за сотрудничество и буду рада дальнейшему!
Отличные тексты с уникаьностью 100%. Вопросы только по делу. Сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн емейл-рассылок
Давно сотрудничаем! Отличный позитивный заказчик с интересными проектами! Всем рекомендую и сам с удовольствием займусь дизайном) ☀️
Как всегда работа с Алексеем проста и понятна. Легкая коммуникация и погружение в задачи проекта. Проек выполнены быстро. Небольшие просьбы с нашей стороны сделаны оперативно. Все отлично. Спасибо за работу! Будем обращатся еще не раз.
Ответный отзыв
MarinaDear
Марина 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
2 года назад
Написать текст о выкупе автомобилей
Очень понравилось работать с заказчиком. Для текста было дано понятное тз. Заказчик видит ценность вашей работы, оплачивает точно в срок. Успехов!
Заказ выполнен на отлично. Все условия и скроки соблюдены. Молодец!
Ответный отзыв
akzigitovtimur
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 года назад
Несколько доработок на Битрикс
Петр, четко поставил задачу и был всегда на связи, советую !!!
Тимур выполнил задание четко и в указанные сроки. Созвонились и объяснил алгоритм работы. Все отлично. Рекомедую.
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$600
10 баллов
3 года назад
Адаптивный дизайн сайта
С Петром работать супер комфортно! Всегда на связи, хорошо подготовленный прототип, не менее круто оформленные правки, быстрая оплата! С удовольствием снова посотрудничаю!
Не первый раз сотрудничаю с Алексеем. Все как всегда на высоте. Попали в тему с первого раза с минимальными правками. Рекомендую.
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