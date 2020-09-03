Как всегда работа с Алексеем проста и понятна. Легкая коммуникация и погружение в задачи проекта. Проек выполнены быстро. Небольшие просьбы с нашей стороны сделаны оперативно. Все отлично. Спасибо за работу! Будем обращатся еще не раз.