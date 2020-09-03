Определенной группе пользователей показывается 2 типа цен. Нужно выводить в каталоге розничную цену - максимальную без скидки. И оптовую - минимальную цену с учетом скидки из двух типов цен.
Петр Червяк petelhbypetelhby
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуются 7 текстов на тему тестирование скс. Уникальность от 90%. Возможен рерайт. Размер каждого 1000-1200 символов.Рерайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен дизайн нескольких шаблонов писем. Рассылки и транзакционные. Всего 3 шт.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте: 1) Нужно оформить международный договор (на русском языке) на услуги по поддрежке и развитию сайта гражданину Украины с компанией из Японии. Способ оплаты - на р/с в $. 2) На данный момент гражданин находится на второй ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задач несколько. 1) Нужно оформить международный договор (на русском языке) на услуги по поддрежке и развитию сайта гражданину Украины с компанией из Японии. Способ оплаты - на р/с в $. 2) На данный момент гражданин находится на ...Юридические услуги4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно положить проект на wordpress. Небольшой каталог (без внутренней страницы товара, без возможности корзины) только витрина, раздел новостей, страница бренда, все стандартно. Верстка: http://senfineco.lh.by/ Сроки до 4 дек.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт2 года назад
Попрошу обращаться людей с опытом. Не будем тратить ваши и мое время. Есть проет на ангуляре. Магазин на 3 позиции. Задача 1: Нужно настроить конверсии при покупке. Источников трафика 5-7. На данный момент конверсию считает не верно. ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт2 года назад
Есть основная цена товара в рос рублях. Если пользователь заходит с IP России - показываем рус. Если Беларуси - переводим по курсу НБРБ в белоруские рубли. и показываем а бел. руб. Если в любой другой стране - переводим ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Надо помочь решить несколько проблем с интеграцией 1с и битрикс.1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен совет, как решить проблему: Есть база товаров на сайте битрикс. Товары с заполненным описанием и метой. Товары имеют GUID. Задача - сделать обновление только цены в товарах на сайте. GUID товаров в 1c и на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Нужен текст на 2000 символов. Тематика - срочный выкуп автомобилей в Бресте. Слова: ([url=https://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=29632&words=%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE]срочно продать авто[/url] продать авто быстро срочный выкуп автомобилей в Бресте) Текст должен быть четкий и красивый, без штампов. Если текст устроит - есть заказы на другие ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
- $600
Нужно разработать адаптивный дизайн по предоставленному прототипу. Главная и несколько внутренних страниц. Подробности обсудилиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо внести несколько доработок в шаблон на битриксе. Например, добавить скидку к итоговой сумме в корзине. Нужен программист, имеющи опыт работы с битрикс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Надо сделать: 1) вывод единицы измерения товара 2) вывод свойства товараСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на php фреймворке symphony. Есть php файл, который делает экспорт товаров в yml. Нужна обратная задача - сделать импорт товаров c csv в базу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть самописная cms. В корзине указывается выбот юрлица или физического (радио). В зависимости от этого отправлять форму на разные почтовые ящики.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Прошу отвечать только тем, кто знает фреймвор Symfony. В меню товаров есть категория и подкатегория. Они выводятся. Но у некоторых подкатегорий тоже есть подкатегории (получается 3 уровня). Нужно настроить их вывод. Сайт [url=https://www.udt.by/]http://www.udt.by/ [/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
После установки ssl перестал корректно отображаться сайт. Стили и скрипты задаются в functions.php get_template_directory_uri().'/assets/css/bootstrap.min.css'); и возвращает http вместо https. Поэтому все и разваливаться. Набо поправить. mbstorg.byВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Сврерстать адаптивно 1 страницу. Сроки 2 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Адаптивно сверстать 1 страницу. Срок 1-2 дня. Макет прилагаю. От вас стоимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад