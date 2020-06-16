Написать новости/текст/редактирование

Всем привет!

Задача такая: готовим сайт к запуску, на сайте нужно пройтись по всем разделам и страничкам, по тому что написано и возможно отредактировать, что-то добавить или убрать, (ваши креативные идеи всегда интересны), также убрать ошибки, возможно что то порекомендовать.

Написать текст для странички "для агентов" где будут условия сотрудничества и заманивание агентов крутым не сильно длинным но максимально информативным и грамотным текстом.

Написать "О компании" с исполнителем я обсужу все моменты по этому тесту но там тоже текст не длинный на половину А4 но максимально информативный и интересный.

Написать три четыре новости

Новость про открытие аэропортов 15/06, 14-ти дневный карантин в Великобритании по прилету и про меры безопасности.

Информационный текст про то чем можно заняться туристу в Лондоне

Информационный текст про Великобританию что можно посетить (я дам немного информации согласно которой нужно будет писать).

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Написать короткие тексты для разделов на страничке "Услуги"

ВАЖНО!!!! Все тексты только на украинском.

сайт http://test.traveltime.com.ua/