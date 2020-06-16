На тему "Гиперактивность, импульсивность, коррекция симптомов СДВГ на ранних стадиях с помощью физических упражнений, кинезиогимнастики и т.д. " и о том как развитие моторики влияет на формирование психики и личности ребенка.
Написать новости/текст/редактирование
Всем привет!
Задача такая: готовим сайт к запуску, на сайте нужно пройтись по всем разделам и страничкам, по тому что написано и возможно отредактировать, что-то добавить или убрать, (ваши креативные идеи всегда интересны), также убрать ошибки, возможно что то порекомендовать.
Написать текст для странички "для агентов" где будут условия сотрудничества и заманивание агентов крутым не сильно длинным но максимально информативным и грамотным текстом.
Написать "О компании" с исполнителем я обсужу все моменты по этому тесту но там тоже текст не длинный на половину А4 но максимально информативный и интересный.
Написать три четыре новости
Новость про открытие аэропортов 15/06, 14-ти дневный карантин в Великобритании по прилету и про меры безопасности.
Информационный текст про то чем можно заняться туристу в Лондоне
Информационный текст про Великобританию что можно посетить (я дам немного информации согласно которой нужно будет писать).
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Написать короткие тексты для разделов на страничке "Услуги"
ВАЖНО!!!! Все тексты только на украинском.
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