Написать новости/текст/редактирование

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Завершен8 заявок376 просмотров

Всем привет!

Задача такая: готовим сайт к запуску, на сайте нужно пройтись по всем разделам и страничкам, по тому что написано и возможно отредактировать, что-то добавить или убрать, (ваши креативные идеи всегда интересны), также убрать ошибки, возможно что то порекомендовать.

Написать текст для странички "для агентов" где будут условия сотрудничества и заманивание агентов крутым не сильно длинным но максимально информативным и грамотным текстом.

Написать "О компании" с исполнителем я обсужу все моменты по этому тесту но там тоже текст не длинный на половину А4 но максимально информативный и интересный.

Написать три четыре новости

Новость про открытие аэропортов 15/06, 14-ти дневный карантин в Великобритании по прилету и про меры безопасности.

Информационный текст про то чем можно заняться туристу в Лондоне

Информационный текст про Великобританию что можно посетить (я дам немного информации согласно которой нужно будет писать).

Пересмотреть 

Написать короткие тексты для разделов на страничке "Услуги"

ВАЖНО!!!! Все тексты только на украинском.

сайт http://test.traveltime.com.ua/

5 лет назад
Serjio_Bellini
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$5
7 дней
Escrow
Рекомендую Екатерину к сотрудничеству всем без исключения. Позитивная, креативная веселая и просто приятная девушка которая знает толк в своей работе, может посоветовать и в результате сделать качественную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Невероятно довольна сотрудничеством) Адекватный заказчик с чувством юмора и ответственности за свой проект. Приятно работать, когда поступает нормальная обратная связь и достаточно входных данных. Сергей быстро заполнил бриф, оплатил работу даже с небольшим бонусом, вел диалог открыто и доброжелательно. Нашли общий язык моментально, что вообще случается не так часто. Однозначно рекомендую и с удовольствием продолжу сотрудничать!

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