Написать статью

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Закрыт24 заявки967 просмотров

На тему "Гиперактивность, импульсивность, коррекция симптомов СДВГ на ранних стадиях с помощью физических упражнений, кинезиогимнастики и т.д. " и о том как развитие моторики влияет на формирование психики и личности ребенка.  

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