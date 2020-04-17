Эффективные текстовые решения.

Нужен контент для вашего блога, веб-сайта или другого проекта? Создам контент, который вы ищете! Качественный текст на сайт, нестандартный подход к новостям, аналитический материал – все это может помочь вашему проекту или бизнесу завоевать клиентов и стать более эффективным. В этом и заключается моя работа.

Услуги:

1. Информационные статьи для сайта или блога;

2. Продающие тексты для одностраничных сайтов (лендингов);

3. Статьи для продвижения сайта по ключевым словам (SEO-тексты);

4. Рекламные тексты; 5. Коммерческие предложения;

6. Тексты для e-mail рассылок;

7. Тексты постов для Instagram и других социальных сетей;

8. Новости и пресс-релизы.