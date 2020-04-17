mchadnov

Максим mchadnov

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Эффективные текстовые решения.

Нужен контент для вашего блога, веб-сайта или другого проекта? Создам контент, который вы ищете! Качественный текст на сайт, нестандартный подход к новостям, аналитический материал – все это может помочь вашему проекту или бизнесу завоевать клиентов и стать более эффективным. В этом и заключается моя работа.

Услуги:

1. Информационные статьи для сайта или блога;

2. Продающие тексты для одностраничных сайтов (лендингов);

3. Статьи для продвижения сайта по ключевым словам (SEO-тексты);

4. Рекламные тексты; 5. Коммерческие предложения;

6. Тексты для e-mail рассылок;

7. Тексты постов для Instagram и других социальных сетей;

8. Новости и пресс-релизы.

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Отзывы заказчиков

badbusiness
Иван 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Описания для товаров интернет-магазина
Отличные тексты написанные по ТЗ, соблюдение сроков и ответственный подход к работе. Рекомендую!
Понятное задание, быстрое принятие и оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству.
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ReyaReya
Мария 
34 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
9 баллов
5 лет назад
Написать уник.текст по тематике "недвижимость"
Ок.
Рекомендую к сотрудничеству! Постановка задачи, проверка, оплата – всё отлично.
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