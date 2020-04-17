Эффективные текстовые решения.
Нужен контент для вашего блога, веб-сайта или другого проекта? Создам контент, который вы ищете! Качественный текст на сайт, нестандартный подход к новостям, аналитический материал – все это может помочь вашему проекту или бизнесу завоевать клиентов и стать более эффективным. В этом и заключается моя работа.
Услуги:
1. Информационные статьи для сайта или блога;
2. Продающие тексты для одностраничных сайтов (лендингов);
3. Статьи для продвижения сайта по ключевым словам (SEO-тексты);
4. Рекламные тексты; 5. Коммерческие предложения;
6. Тексты для e-mail рассылок;
7. Тексты постов для Instagram и других социальных сетей;
8. Новости и пресс-релизы.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Отличные тексты написанные по ТЗ, соблюдение сроков и ответственный подход к работе. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятное задание, быстрое принятие и оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству.
$1
9 баллов
5 лет назад
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Постановка задачи, проверка, оплата – всё отлично.