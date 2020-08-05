Описания для товаров интернет-магазина

Добрый день.

Задача - писать тексты для товаров в интернет-магазине. Копирайтинг или рерайтинг не имеет значения. Категория товаров разная - садовая техника, электроника и т.д.

Ставка 25руб./1000 знаков без пробелов (можно повысить при хорошем и постоянном выполнении).

Работа постоянная. Интересуют фрилансеры, которые могут писать ежедневно от 10-15 тысяч, лучше - больше.

Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.