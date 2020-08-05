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Описания для товаров интернет-магазина
Добрый день.
Задача - писать тексты для товаров в интернет-магазине. Копирайтинг или рерайтинг не имеет значения. Категория товаров разная - садовая техника, электроника и т.д.
Ставка 25руб./1000 знаков без пробелов (можно повысить при хорошем и постоянном выполнении).
Работа постоянная. Интересуют фрилансеры, которые могут писать ежедневно от 10-15 тысяч, лучше - больше.
Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.
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