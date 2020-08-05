Описания для товаров интернет-магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен45 заявок1487 просмотров

Добрый день.

Задача - писать тексты для товаров в интернет-магазине. Копирайтинг или рерайтинг не имеет значения. Категория товаров разная - садовая техника, электроника и т.д. 

Ставка 25руб./1000 знаков без пробелов (можно повысить при хорошем и постоянном выполнении).

Работа постоянная. Интересуют фрилансеры, которые могут писать ежедневно от 10-15 тысяч, лучше - больше.

Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.

5 лет назад
badbusiness
Иван 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

mchadnov
Максим 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Отличные тексты написанные по ТЗ, соблюдение сроков и ответственный подход к работе. Рекомендую!
Понятное задание, быстрое принятие и оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству.
37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
2 дня
Мария пишет отличные тексты по ТЗ и соблюдает сроки. Очень доволен и рад сотрудничеству!
Заказчик всегда находится на связи, есть возможность получения быстрого ответа на интересующие вопросы. Оплата производится своевременно! Было предоставлено чёткое и понятное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Наталия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
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Рифат
 
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mchadnov
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37379041234masha
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