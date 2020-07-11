Сделать рерайт статьи на английском языке за 2 дня

$3
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Завершен6 заявок599 просмотров

Добрый день, Уважаемые копирайтеры!

Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me

Объем статьи 3000 збп.

Рерайт уникальный - от 85%  по etxt.biz.

Ключи: 

- tree cutting service near me

- tree cutters near me

Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи: 

http://www.treecuttingpros.com/az/lake-havasu-city-tree-cutting.php

http://a-zyardmaintenance.com/tree-service/3618688

https://chopdoc.com/tree-cutters-near-me/

Срок выполнения 2 дня. 

В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.

Написание статей
5 лет назад
mezo-elena
Елена 
44 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

varyazaikina
Варвара 
25 лет
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Была
3 года назад
5 лет назад
$3
2 дня
Escrow
Очень рекомендую данного исполнителя! Качественная и очень ответственная работа, выполненная раньше срока.
Очень понравилось работать с данным заказчиком! Задача была четко поставлена, на связи 24/7. Рекомендую!

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