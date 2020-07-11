Нужен копирайтер на проект, примерно 20 текстов. Четкое ТЗ, разъяснения и своевременная оплата от нас, качество и соблюдение сроков от вас. Оплата - 50р/1000 збп
Сделать рерайт статьи на английском языке за 2 дня
Добрый день, Уважаемые копирайтеры!
Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Tree cutting service near me
Объем статьи 3000 збп.
Рерайт уникальный - от 85% по etxt.biz.
Ключи:
- tree cutting service near me
- tree cutters near me
Статьи, с которых необходимо взять информацию для написания статьи:
http://www.treecuttingpros.com/az/lake-havasu-city-tree-cutting.php
http://a-zyardmaintenance.com/tree-service/3618688
https://chopdoc.com/tree-cutters-near-me/
Срок выполнения 2 дня.
В ответ на этот заказ прошу написать Ваш опыт работы в написании статей на английском языке.
Выбранный исполнитель
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