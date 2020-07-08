Нужно перепечатать текст с фотографий

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нужно грамотно перепечатать текст с фотографий в формат Word 

объем 20 страниц, материал юридические документы 

необходимо выполнить все в срок, сроки обговорим лично

5 лет назад
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