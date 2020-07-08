Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей. От вас требуется: - грамотность; - умение ...
Нужно перепечатать текст с фотографий
нужно грамотно перепечатать текст с фотографий в формат Word
объем 20 страниц, материал юридические документы
необходимо выполнить все в срок, сроки обговорим лично
Заявки фрилансеров
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