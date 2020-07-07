Нужен автор, который хорошо разбирается в компьютерах, hi-tech и всем связанном с этим. Планируем писать рейтинги товаров и инструкции по решению проблем. Объем 50 статей. От вас требуется: - грамотность; - умение ...
Автор текстов в международный проект, тематика брендинг/дизайн
Ищем фрилансера для написания качественных уникальных статей, наполнению сайта контентом, гест постов для международного стартапа в сфере машинного дизайна логотипов с помощью ИИ. Мы работаем уже давно, есть клиенты, нужно предоставить им хороший качественный контент.
Без контент-ферм, агенств и посредников! Ищем вовлечённого фрилансера в удаленную команду, готового/готовую влиться в работу и непосредственно участвовать в жизни проекта.
Темы статей - логотипы, дизайн (тренды, новинки, основы, гайды и т.п.) создание своего бизнеса онлайн. Тематика очень обширная, недостатка в темах и материалах нет.
Язык - английский.
Работа в паре нашим дизайнеров для визуального оформления статей
Примеры уровня контента:
Бонусы:
- Много интересной работы. Горячая тематика. Исполнитель нужен на долгий срок.
- Возможность публиковаться под своим псевдонимом (в блоге)
- Огромная площадь для креатива
- Достойная оплата труда, профессиональная и дружелюбная команда
- Удаленка
Требования:
- только фрилансеры, без студий и агенств
- легкий, читабельный стиль
- умение писать вдумчивые, интересные статьи "для людей"
- понимание как устроено и работает SEO (желательно)
- без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат
- понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей
- 2-6 статей в блог ежемесячно
- 2-6 гест постов для размещения на сторонних площадках
Присылайте примеры своих работ и уверен что мы найдём общий язык. Вышлю линк на проект по отклику.
Заявки фрилансеров
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