Автор текстов в международный проект, тематика брендинг/дизайн

Ищем фрилансера для написания качественных уникальных статей, наполнению сайта контентом, гест постов для международного стартапа в сфере машинного дизайна логотипов с помощью ИИ. Мы работаем уже давно, есть клиенты, нужно предоставить им хороший качественный контент.

Без контент-ферм, агенств и посредников! Ищем вовлечённого фрилансера в удаленную команду, готового/готовую влиться в работу и непосредственно участвовать в жизни проекта.

Темы статей - логотипы, дизайн (тренды, новинки, основы, гайды и т.п.) создание своего бизнеса онлайн. Тематика очень обширная, недостатка в темах и материалах нет.

Язык - английский.

Работа в паре нашим дизайнеров для визуального оформления статей

Примеры уровня контента:

- https://bit.ly/2VXsGxr

- https://bit.ly/3iyn4TY

Бонусы:

- Много интересной работы. Горячая тематика. Исполнитель нужен на долгий срок.

- Возможность публиковаться под своим псевдонимом (в блоге)

- Огромная площадь для креатива

- Достойная оплата труда, профессиональная и дружелюбная команда

- Удаленка

Требования:

- только фрилансеры, без студий и агенств

- легкий, читабельный стиль

- умение писать вдумчивые, интересные статьи "для людей"

- понимание как устроено и работает SEO (желательно)

- без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат

- понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей

- 2-6 статей в блог ежемесячно

- 2-6 гест постов для размещения на сторонних площадках

Присылайте примеры своих работ и уверен что мы найдём общий язык. Вышлю линк на проект по отклику.