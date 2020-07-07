Автор текстов в международный проект, тематика брендинг/дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок798 просмотров

Ищем фрилансера для написания качественных уникальных статей, наполнению сайта контентом, гест постов для международного стартапа в сфере машинного дизайна логотипов с помощью ИИ. Мы работаем уже давно, есть клиенты, нужно предоставить им хороший качественный контент. 

Без контент-ферм, агенств и посредников! Ищем вовлечённого фрилансера в удаленную команду, готового/готовую влиться в работу и непосредственно участвовать в жизни проекта.

Темы статей - логотипы, дизайн (тренды, новинки, основы, гайды и т.п.) создание своего бизнеса онлайн. Тематика очень обширная, недостатка в темах и материалах нет.

Язык - английский.

Работа в паре нашим дизайнеров для визуального оформления статей

Примеры уровня контента:

 - https://bit.ly/2VXsGxr

 - https://bit.ly/3iyn4TY

Бонусы:

 - Много интересной работы. Горячая тематика. Исполнитель нужен на долгий срок.

 - Возможность публиковаться под своим псевдонимом (в блоге)

 - Огромная площадь для креатива

 - Достойная оплата труда, профессиональная и дружелюбная команда

 - Удаленка

Требования:

 - только фрилансеры, без студий и агенств

 - легкий, читабельный стиль

 - умение писать вдумчивые, интересные статьи "для людей" 

 - понимание как устроено и работает SEO (желательно)

 - без копипасты: статьи будут считаться принятыми только если пройдут проверку на плагиат

 - понадобится немного вникнуть/изучить предмет статей

 - 2-6 статей в блог ежемесячно

 - 2-6 гест постов для размещения на сторонних площадках

Присылайте примеры своих работ и уверен что мы найдём общий язык. Вышлю линк на проект по отклику.

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